Lazio-Inter finale di Coppa Italia | diretta su Canale 5 e streaming

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e disponibile anche in streaming. Dopo la partita, nello studio dedicato verranno analizzati i dettagli tattici del match. I tifosi potranno seguire l’evento senza bisogno di un abbonamento, grazie alla trasmissione in chiaro e alle piattaforme online gratuite. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa competizione.

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? Domande chiave Chi analizzerà i dettagli tattici nello studio post-partita?. Come potranno i tifosi seguire la sfida senza abbonamento?. Dove si potranno vedere le interviste pre-partita in diretta?. Quali esperti spiegheranno gli errori decisivi della moviola?.? In Breve Prepartita con Monica Bertini dalle ore 20:00 su Canale 20.. Diretta Canale 5 con Riccardo Trevisani e Massimo Paganin dalle 20:40.. Inviati sul campo Angiolo Radice, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.. Studio post-partita con Federica Zille, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.. Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21:00, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà la finale della 79ª edizione della Coppa Italia tra Lazio e Inter.🔗 Leggi su Ameve.eu

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