Lazio Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali Thuram recuperato fa coppia con Lautaro
Alle 21 all’Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, con Thuram ripreso dall’infortunio e schierato al fianco di Lautaro. La partita rappresenta l’atto conclusivo della competizione per questa stagione, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio. L’incontro si svolge nel rispetto del calendario stabilito e con le squadre pronte a scendere in campo.
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com
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