Lazio Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali Thuram recuperato fa coppia con Lautaro

Alle 21 all’Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, con Thuram ripreso dall’infortunio e schierato al fianco di Lautaro. La partita rappresenta l’atto conclusivo della competizione per questa stagione, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio. L’incontro si svolge nel rispetto del calendario stabilito e con le squadre pronte a scendere in campo.

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di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, Thuram recuperato fa coppia con Lautaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lazio Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, davanti Thuram-Lautarodi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Como Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, con Thuram c’è Pio Espositodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Temi più discussi: ? Lazio-Inter 0-1 | Lautaro non perdona MAI! Il Toro la sblocca dopo 6'; Lazio Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali davanti Thuram-Lautaro; ? Lazio-Inter 0-0 | Lautaro e Pedro dal 1', Taylor OUT ?; Lazio-Inter le formazioni | Lautaro torna titolare per il duello. Lazio Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, davanti Thuram-Lautaro x.com Lazio-Inter oggi in finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficialiLa Lazio affronta l'Inter per la seconda volta in quattro giorni, ma questa volta in palio c'è la Coppa Italia: dove vedere la finale in tv e le scelte ... fanpage.it LIVE Finale Coppa Italia, Lazio-Inter: segui la cronaca IN DIRETTALa Lazio di Sarri e l'Inter di Chivu si affronta nella finale di Coppa Italia. Segui la cronaca del match con Interlive.it ... interlive.it