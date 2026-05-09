Lazio Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali davanti Thuram-Lautaro

Alle 18 all’Olimpico di Roma si gioca Lazio-Inter, partita valida per il 36° turno di Serie A 202526. Sono state rese note le formazioni ufficiali con Thuram e Lautaro tra gli attaccanti. L’incontro si svolge nel contesto di una stagione ancora in corso e sarà seguito in diretta. La partita vede le due squadre confrontarsi in un momento cruciale del campionato.

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di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 202526. I biancocelesti, reduci dalla vittoria per 1 a 2 contro la Cremonese e all’8° posto in classifica con 51 punti ospitano i freschi Campioni d’Italia. I nerazzurri, reduci dal successo per 2 a 0 contro il Parma che li ha laureati campioni, comandano la classifica con 82 punti. Si tratta dell’antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre tra nerazzurri e biancocelesti.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, davanti Thuram-Lautaro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Como Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, con Thuram c’è Pio Espositodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Inter Roma LIVE: diramate le formazioni ufficiali, in difesa c’è Acerbidi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Contenuti di approfondimento LIVE Serie A, Lazio-Inter: Martinez in porta, Diouf a destra e davanti Lautaro-Thuram | Segui la cronaca IN DIRETTALa Lazio di Sarri affronta l'Inter di Chivu nella 36esima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match con Interlive.it ... interlive.it Lazio Inter LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchLazio Inter: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 36a giornata del campionato Serie A 2025/2026. Segui il match con noi! La Lazio e l’Inter si sfidano oggi a partire dalle ore 18 ... lazionews24.com