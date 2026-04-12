Como Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali con Thuram c’è Pio Esposito

Alle 20:45 si gioca al Sinigaglia il match tra Como e Inter, valido per il 32° turno di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, con Thuram e Pio Esposito tra i titolari. L'incontro sarà seguito in diretta, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti e sulle scelte dei due allenatori. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, con Thuram c’è Pio Esposito Leggi anche: Inter Pisa LIVE: diramate le formazioni ufficiali, Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez Borussia Dortmund Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, davanti c’è Bonny con Thuram. In difesa AcerbiVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.