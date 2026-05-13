Lazio Inter LIVE | a breve il fischio d’inizio

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra pochi minuti ha inizio la finale di Coppa Italia 202526, disputata allo Stadio Olimpico, con Lazio e Inter pronte a sfidarsi per il trofeo. La partita sarà seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, risultato e cronaca. Le due squadre si affrontano in una gara decisiva che chiuderà la competizione nazionale di questa stagione.

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Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» Kathleen Kruger è la nuova direttrice sportiva dell’Amburgo! È storia, è la prima ds donna in Bundesliga Tevez e il Talleres si separano: ufficiale l’addio dell’argentino.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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