Juve Sassuolo LIVE | a breve il fischio d’inizio

Tra pochi minuti prende il via la partita tra Juventus e Sassuolo, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526. La gara si svolge allo stadio di Torino e sarà trasmessa in diretta. La cronaca del match includerà aggiornamenti sulla formazione, i goal e le occasioni più importanti durante i 90 minuti.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo – PAGELLE. Juve Sassuolo 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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