Tra pochi istanti si dà il via alla partita tra Udinese e Juventus, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526. La sfida si svolge allo stadio di Udine e vede in campo le due squadre, pronte a contendersi i tre punti. La cronaca della gara sarà aggiornata in tempo reale con sintesi, moviola, tabellino e risultato finale.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve – a fine primo tempo. Udinese Juve 0-0: risultato e tabellino. Udinese (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve LIVE: a breve il fischio d’inizio!

Articoli correlati

Leggi anche: Juve Lecce LIVE: a breve il fischio d’inizio!

Parma Juve LIVE: a breve il fischio d’iniziodi Andrea BargioneParma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve...

JUVENTUS vs Udinese | LIVE DALLO STADIUM

Approfondimenti e contenuti su Udinese Juve

Temi più discussi: Diretta Udinese-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Udinese-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Udinese-Juventus: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming; Dove vedere Udinese-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Udinese-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficialiLa diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Udinese-Juve diretta Serie A: segui la partita tra Spalletti e Runjaic LIVE|?@i?l?4hx?Lu0012J?I$?u0006u0004R1???u000b#?*?y???W?q??u0002? (?Eh?)?f (?B?*V;W?8?E?0m8*??u0005??@f?tu0014 (?$u0005 hhu0011X5?%]u0015????E???u0005M?VMR?@?tdu0015?2X4eu001cu0014? (?Q??X?B?u0005 Hu??T ... corrieredellosport.it

Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com

Diffidati Udinese Juve La lista - facebook.com facebook