Lazio Inter LIVE 0-2 | raddoppio dell’Inter con Lautaro!

Alle 21 all’Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si è aperta con l’Inter che ha segnato il primo gol, e poco dopo ha raddoppiato con Lautaro. La gara è valida per la stagione 202526 e si segue in diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-2: raddoppio dell’Inter con Lautaro! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli vs Lazio 0-2 e l’Inter #tonyberry #ilbaristaditiktok Notizie correlate Lazio Inter LIVE 0-1: vantaggio dell’Inter con l’autogol di Marusic!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 2025/26: seguilo live... Lazio Inter LIVE 0-2: Lautaro e Sucic, nerazzurri a riposo con il doppio vantaggiodi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3 | Highlights | Serie A 25-26; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming; La radiocronaca di Lazio-Inter su Radio Tv Serie A; Coppa Italia, Lazio-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Lazio-Inter: live report, formazioni e dettagli ift.tt/dtG9zKq x.com Lazio – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming Finale Coppa ItaliaStasera all’Olimpico di Roma si gioca Lazio-Inter che mette in palio la Coppa Italia 2025-2026 in una finale dal peso enorme, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La capitale ... stadiosport.it Finale Coppa Italia, in campo Lazio-Inter 0-1. LIVENello stadio della Capitale si assegna il trofeo: calcio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una ... tg24.sky.it