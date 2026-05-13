Lazio Inter LIVE 0-1 | vantaggio dell’Inter con l’autogol di Marusic!

Alle 21 si gioca all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita, valida per la stagione 202526, si è messa subito in salita per la squadra di casa, che ha subito un autogol di Marusic, portando l’Inter in vantaggio. Seguiamo gli sviluppi di questa sfida decisiva per il trofeo.

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di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-1: vantaggio dell’Inter con l’autogol di Marusic! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lazio Inter 0-1 LIVE: autogol goffo di Marusic, i nerazzurri sono avanti! Lazio Inter LIVE 0-2: Lautaro e Sucic, nerazzurri a riposo con il doppio vantaggiodi Paolo MoramarcoAppuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3 | Highlights | Serie A 25-26; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming; La radiocronaca di Lazio-Inter su Radio Tv Serie A; Coppa Italia, Lazio-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Lazio-Inter: live report, formazioni e dettagli ift.tt/dtG9zKq x.com Finale Coppa Italia, in campo Lazio-Inter 0-0. LIVENello stadio della Capitale si assegna il trofeo: calcio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una ... tg24.sky.it Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Lazio Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... calcionews24.com