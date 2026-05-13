Lazio Inter LIVE 0-2 | Luis Henrique si divora il tris
Alle 21 all’Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si sta svolgendo in diretta, con il risultato attuale di 0-2 a favore dell’Inter. Luis Henrique ha avuto un’occasione per segnare il terzo gol, ma ha sbagliato un’azione favorevole. La sfida prosegue con entrambe le squadre impegnate a cercare il gol per modificare l’esito.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com
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