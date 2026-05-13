Lazio Inter LIVE 0-2 | Luis Henrique si divora il tris

Alle 21 all’Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si sta svolgendo in diretta, con il risultato attuale di 0-2 a favore dell’Inter. Luis Henrique ha avuto un’occasione per segnare il terzo gol, ma ha sbagliato un’azione favorevole. La sfida prosegue con entrambe le squadre impegnate a cercare il gol per modificare l’esito.

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