Lazio Inter gestione e rotazioni | Chivu monitora le condizioni di Calhanoglu Luis Henrique si allena a parte

Durante l’allenamento della squadra nerazzurra, lo staff ha verificato le condizioni di Calhanoglu e Pio Esposito, entrambi coinvolti nella prossima partita contro la Lazio all’Olimpico. Nel frattempo, Luis Henrique si è allenato a parte rispetto ai compagni, senza partecipare alle sessioni di gruppo. La gestione delle rotazioni e delle condizioni fisiche resta un aspetto prioritario in vista dell’incontro.

di Lorenzo Vezzaro Lazio Inter: lo staff nerazzurro monitora Calhanoglu e Pio Esposito in vista dell’Olimpico. Le condizioni di Luis Henrique. L’Inter si prepara alla trasferta contro la Lazio con una gestione decisamente differente rispetto alle ultime settimane di campionato. Dopo la conquista matematica dello scudetto numero 21, la partita dell’Olimpico non avrà per i nerazzurri lo stesso peso specifico delle gare precedenti, trasformandosi in un passaggio utile soprattutto per valutare le condizioni fisiche della rosa e testare nuove rotazioni in questo finale di stagione. La situazione degli infortunati ad Appiano Gentile. Le ultime notizie dal campo di allenamento descrivono una situazione monitorata con attenzione dallo staff medico.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter, gestione e rotazioni: Chivu monitora le condizioni di Calhanoglu, Luis Henrique si allena a parte Notizie correlate Infortunati Inter, Lautaro Martinez torna in gruppo. Calhanoglu e Luis Henrique ancora ai box: le ultimedi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, Lautaro Martinez dovrebbe tornare in gruppo. Leggi anche: LE PAGELLE SCUDETTO DELL’INTER: Calhanoglu e Lautaro trascinatori, Thuram insufficiente. Sorpresa Zielinski, Luis Henrique non all’altezza Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lazio-Inter all'Olimpico: come acquistare i biglietti; Rimaniamo fuori per protesta. La nord annuncia lo sciopero delle curve per Lazio-Inter di campionato; Finale Coppa Italia Lazio-Inter, come e dove acquistare i biglietti; Lazio, anche i tifosi dell'Inter scioperano contro Lotito: stadio vuoto in serie A ma pieno in Coppa. Abisso dirigerà Lazio Inter: tutti i numeri dei precedenti con l’arbitro di PalermoRosario Abisso arbitrerà la sfida dello Stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio e Inter di Christian Chivu. Tutti i dati dei precedenti con l’arbitro siciliano La 36ª giornata di Serie A vedrà sfidar ... lazionews24.com Probabili formazioni Lazio-Inter: le ultime su Zaccagni, Maldini, Lautaro e SucicProbabili formazioni Lazio Inter - Nella giornata di sabato 9 maggio, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la gara ... fantamaster.it Inter, squadra e dirigenza da Papa Leone XIV: udienza il 9 maggio prima della Lazio #inter #papa #scudetto x.com Inter, contro la Lazio Chivu può cambiare: all’Olimpico tentazione Esposito-Bonny Lazio-Inter di campionato può rivelarsi una partita estremamente formativa a quattro giorni dalla potenziale serata del doblete interista. Anche se i due incroci con la for - facebook.com facebook