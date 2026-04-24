Ultimissime Inter LIVE | si ferma Luis Henrique Muharemovic si avvicina sempre di più Il Barcellona molla Bastoni?

Nelle ultime ore, si segnala l’interruzione dell’attività di Luis Henrique, mentre Muharemovic si avvicina ulteriormente alla squadra nerazzurra. Nel frattempo, il club catalano potrebbe aver deciso di abbandonare l’idea di ingaggiare Bastoni. Queste sono le principali notizie riguardanti l’Inter, aggiornate in tempo reale e diffuse dalla redazione di Inter News 24.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 24 APRILE. Infortunio Luis Henrique, tegola per Chivu: l’esterno si ferma! L’esito degli esami. Infortunio Luis Henrique: tegola per Chivu. Risentimento muscolare all’adduttore, out per la trasferta contro il Torino Mercato Inter, il Barcellona prepara il piano B a Bastoni: contatti con un difensore della Real Sociedad.🔗 Leggi su Internews24.com

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