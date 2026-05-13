Lazio Inter LIVE 0-2 | fine primo tempo!
Alle 21 si gioca all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Dopo i primi 45 minuti, il punteggio è di 0-2 a favore dell’Inter. La partita si è aperta con un sostanziale equilibrio, ma l’Inter ha trovato due reti nel primo tempo. La ripresa è ancora da giocare e le due squadre torneranno in campo tra pochi minuti.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la finalissima della Coppa Italia 202526. I nerazzurri, freschi campioni d’Italia e reduci dal successo ottenuto proprio contro i biancocelesti per 0 a 3 in campionato, s ono arrivati in finale dopo aver eliminato il Como di Fabregas nel doppio confronto in semifinale. I biancocelesti, che in campionato si trovano invece al nono posto con 65 punti in classifica, in semifinale hanno eliminato l’Atalanta di Palladino. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com
Inter Juventus 3-2: il pomo della discordia
Notizie correlate
Napoli-Lazio 0-1, fine primo tempo. Dominio di Sarri e Zaccagni spreca anche un rigore (LIVE)Al Maradona si ritrovano Napoli e Lazio per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A.
Como Inter LIVE 2-1: la riapre Thuram poco prima della fine del primo tempo! Si va al riposodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...
Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3 | Highlights | Serie A 25-26; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming; La radiocronaca di Lazio-Inter su Radio Tv Serie A; Coppa Italia, Lazio-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Lazio-Inter: live report, formazioni e dettagli ift.tt/dtG9zKq x.com
Dallo Stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia 2025/26! Segui Lazio-Inter in diretta in esclusiva in chiaro su Canale 5 e in live streaming su SportMediaset.it Appuntamento a Mercoledì 13 maggio alle ore 21 #SportMediaset #mediaset #co facebook
Lazio – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming Finale Coppa ItaliaStasera all’Olimpico di Roma si gioca Lazio-Inter che mette in palio la Coppa Italia 2025-2026 in una finale dal peso enorme, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. La capitale ... stadiosport.it
Finale Coppa Italia, in campo Lazio-Inter 0-1. LIVENello stadio della Capitale si assegna il trofeo: calcio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una ... tg24.sky.it