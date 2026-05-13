Lazio Inter LIVE 0-2 | fine primo tempo!

Alle 21 si gioca all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Dopo i primi 45 minuti, il punteggio è di 0-2 a favore dell’Inter. La partita si è aperta con un sostanziale equilibrio, ma l’Inter ha trovato due reti nel primo tempo. La ripresa è ancora da giocare e le due squadre torneranno in campo tra pochi minuti.

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