Como Inter LIVE 2-1 | la riapre Thuram poco prima della fine del primo tempo! Si va al riposo

Al termine del primo tempo di Como-Inter, il risultato è di 2-1 a favore dei padroni di casa. La partita si è sbloccata grazie a un gol di Thuram, che ha trovato la rete poco prima dell'intervallo. La sfida, valida per il 32° turno di Serie A 202526, è iniziata alle 20:45 al Sinigaglia. I tifosi sono in attesa del secondo tempo per scoprire come si concluderà il match.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Como Inter LIVE 2-1: la riapre Thuram poco prima della fine del primo tempo! Si va al riposo Juve Como 0-1 LIVE: fine primo tempo, fischi allo StadiumPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Inter Arsenal LIVE 1-2: fine primo tempoMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...