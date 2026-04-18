Napoli-Lazio 0-1 fine primo tempo Dominio di Sarri e Zaccagni spreca anche un rigore LIVE

Al Maradona, Napoli e Lazio si affrontano nella trentatreesima giornata di Serie A. Dopo i primi 45 minuti, il punteggio è di 1-0 in favore della Lazio, con un gol segnato nel primo tempo. La partita vede il predominio della squadra ospite, mentre il Napoli ha avuto un'occasione per pareggiare, ma Zaccagni ha sbagliato un rigore. La ripresa è ancora da giocare.

Al Maradona si ritrovano Napoli e Lazio per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Ritorno nello stadio intitolato a Diego anche Maurizio Sarr, non alla prima sfida da ex ma comunque sempre un momento toccante per lui. Per la partita contro i biancocelesti del comandante, Conte conferma l’undici titolare delle ultime partite di campionato, tra cui anche Spinazzola e Politano sulle fasce di centrocampo. Unico cambio rispetto alle ultime è l’inserimento di Beukema per l’acciaccato Juan Jesus. Sarri risponde con il 4-3-3 classico per le sue squadre, attacco a tre composto da Cancellieri, Noslin e Zaccagni, con il sistema del falso nueve molto caro all’allenatore toscano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Lazio 0-1, fine primo tempo. Dominio di Sarri e Zaccagni spreca anche un rigore (LIVE) Notizie correlate Napoli-Lazio 0-1, Milinkovic para il rigore di Zaccagni e salva gli azzurri (LIVE)Al Maradona si ritrovano Napoli e Lazio per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE: fine primo tempo, dominio bianconero. Merola scatenatoBernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Serie A Enilive | Napoli-Lazio, i numeri in casa dei partenopei; Pronostico Napoli-Lazio quote e analisi sfida 33ª giornata Serie A; Tabellino partita Napoli vs Lazio. DIRETTA | Napoli Lazio (risultato 0-1) streaming: Milinkovic para un rigore! (Serie A, 18 aprile 2026)Serie A, Diretta Napoli Lazio, streaming video tv: i biancocelesti sono reduci da una sconfitta mentre gli uomini di Conte da un pari (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Napoli Lazio LIVE 0-1: errore di Zaccagni dal dischettoNapoli Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 33a giornata del campionato Serie A 2025/2026. Segui il match con noi! Il Napoli e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore ... lazionews24.com SERIE A | In campo Napoli-Lazio. Segui la DIRETTA #ANSA x.com VIDEO NM - Napoli-Lazio, l’arrivo del pullman degli azzurri allo Stadio Maradona facebook