Finale Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni di Lazio-Inter e dove vederla

Le squadre si preparano a sfidarsi nella finale della Coppa Italia 20252026, dopo aver disputato l’ultimo incontro di campionato tra loro. La partita tra Lazio e Inter si terrà in una data ancora da definire, con le probabili formazioni che sono state annunciate. I tifosi potranno seguire l’evento sia in tv, attraverso canali dedicati, sia in streaming online.

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