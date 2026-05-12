Finale Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni di Lazio-Inter e dove vederla
Le squadre si preparano a sfidarsi nella finale della Coppa Italia 20252026, dopo aver disputato l’ultimo incontro di campionato tra loro. La partita tra Lazio e Inter si terrà in una data ancora da definire, con le probabili formazioni che sono state annunciate. I tifosi potranno seguire l’evento sia in tv, attraverso canali dedicati, sia in streaming online.
Dopo essersi affrontate nell’ultimo turno di campionato, le due squadre si ritrovano per la Finale Coppa Italia 20252026. I nerazzurri vogliono anche il trofeo nazionale dopo lo scudetto, mentre i biancocelesti cercano la qualificazione in Europa League dopo averla mancata in campionato. Lazio-Inter si giocherà mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico di Roma FINALE COPPA ITALIA 20252026: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i biancocelesti la Coppa Italia è l’occasione per riscattare una stagione deludente. La squadra di Sarri si approccia a questo appuntamento decisivo dopo un percorso difficile ma impressionante per raggiungere la finale, eliminando il Milan agli ottavi, i campioni in carica del Bologna e infine l’Atalanta.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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