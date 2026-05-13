Lazio-Inter finale Coppa Italia | orario probabili formazioni e dove vederla

Stasera, allo stadio Olimpico di Roma, si disputerà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con calcio d’inizio previsto alle 21. La partita, valida per la stagione 20252026, si svolge nella serata di mercoledì 13 maggio. Le due squadre si affrontano in questa competizione nazionale, con le probabili formazioni che sono state annunciate nelle ore precedenti. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e su piattaforme streaming.

Roma, 13 maggio 2026 – È il giorno di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia 20252026. La partita si gioca questa sera, mercoledì 13 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle 21. In palio c’è l’ultimo atto della competizione, in una sfida che arriva pochi giorni dopo il confronto di campionato vinto dai nerazzurri per 3-0 con le reti di Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. La Lazio cerca un trofeo che avrebbe un peso importante anche per chiudere la stagione con un segnale forte davanti al proprio pubblico. L’Inter, già protagonista di un’annata di alto livello, arriva invece all’Olimpico con l’obiettivo di confermare il proprio momento e aggiungere un altro titolo alla stagione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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