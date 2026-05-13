Lazio-Inter le probabili formazioni per la finale di Coppa Italia

Da calciomercato.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 21:00 si gioca la finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter. Le probabili formazioni sono state analizzate dai tecnici delle due squadre, con pochi dubbi sulla linea titolare. L'incontro si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori, che seguono con interesse le scelte delle due panchine.

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Cresce l’attesa per la finale che avrà inizio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma: pochi dubbi per Sarri e Chivu.  Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 21:00, Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. Le due squadre si presentano all’appuntamento in maniera diametralmente opposta: la squadra di Sarri si è arresa proprio ai nerazzurri (0-3) nell’ultimo turno di campionato e occupa attualmente la nona posizione in classifica, mentre l’undici allenato da Chivu viene da 4 vittorie e 1 pareggio negli ultimi 450? e si è già laureato campione d’Italia. Thuram (AnsaFoto) – Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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