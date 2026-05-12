Lazio-Inter | le probabili formazioni e dove vedere la finale di Coppa Italia

Mercoledì 13 maggio alle 21:00 all’Olimpico si terrà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si svolgerà nel stadio romano e rappresenta l’atto conclusivo della competizione. Le due squadre sono pronte a scendere in campo con le probabili formazioni, mentre la diretta televisiva sarà disponibile su canali dedicati. È prevista anche una copertura streaming per gli abbonati.

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