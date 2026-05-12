Lazio-Inter | le probabili formazioni e dove vedere la finale di Coppa Italia

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 13 maggio alle 21:00 all’Olimpico si terrà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si svolgerà nel stadio romano e rappresenta l’atto conclusivo della competizione. Le due squadre sono pronte a scendere in campo con le probabili formazioni, mentre la diretta televisiva sarà disponibile su canali dedicati. È prevista anche una copertura streaming per gli abbonati.

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Mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 all’Olimpico si giocherà la finale di Coppa Italia che metterà di fronte la Lazio contro l’Inter. Un replay della sfida di campionato di sabato che vedrà il ritorno allo stadio del tifo organizzato laziale, rimasto (alla pari di quello nerazzurro) fuori.🔗 Leggi su Romatoday.it

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