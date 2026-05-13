Lazio-Inter le pagelle | Dumfries dominante 7,5 Nuno Tavares imperdonabile 4
Nel match tra Lazio e Inter, sono emerse diverse valutazioni sui singoli giocatori. Il difensore olandese si è distinto come il migliore in campo con un voto di 7,5, mentre il laterale portoghese ha ricevuto un 4, considerato troppo basso rispetto alle sue prestazioni. Tra i nerazzurri, sono state notate anche le prestazioni di Sucic e Lautaro, quest'ultimo autore del gol che ha concluso l'incontro.
Nei nerazzurri sono tante le prestazioni degne di nota: da Sucic a Lautaro, autore del gol che ha chiuso la partita. Nella Lazio, invece, fioccano le insufficienze. Brutto voto anche per Marusic, che si è fatto autogol.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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