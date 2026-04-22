Stasera si disputa la sfida di ritorno tra Atalanta e Lazio, valida per la finale di Coppa Italia. La partita si basa sul punteggio di 2-2 ottenuto nell’andata e si gioca a Bergamo. Raffaele Palladino e Maurizio Sarri sono gli allenatori delle rispettive squadre, entrambe pronte a conquistare il passaggio alla finale. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Si riparte dal 2-2 dell'andata. A Bergamo è tutto aperto: Raffaele Palladino e Maurizio Sarri pronti a giocarsi il pass per la finale. Ecco le probabili formazioni e le scelte decisive. Stasera mercoledì 22 aprile appuntamento in diretta su Italia 1 con la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, in programma alle ore 21.00 dalla New Balance Arena di Bergamo. Il match arriva dopo un equilibrato 2-2 dell'andata, lasciando tutto ancora apertissimo in vista del ritorno. In palio non c'è solo la finale, ma anche la possibilità di affrontare l'Inter, già qualificata dopo il turno precedente. Dove vedere Atalanta-Lazio Il prepartita inizierà alle ore 20.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Atalanta-Lazio stasera in TV: dove vederla e chi giocherà la finale di Coppa Italia

Inter, Atalanta, Lazio o Como Chi si porterà a casa la Coppa Italia #coppaitalia #football

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