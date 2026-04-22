Atalanta-Lazio per la finale di Coppa Italia dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera alle 21:00 si svolge la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, disputata allo stadio New Balance Stadium di Bergamo. È la seconda delle due partite di semifinale in programma, con le formazioni che scenderanno in campo per accedere alla finale. L'incontro sarà visibile sia in televisione che in streaming, ma le modalità di visione variano a seconda del servizio scelto.

Atalanta-Lazio è la seconda semifinale di Coppa Italia e si gioca questa sera alle 21:00 alla New Balance Stadium di Bergamo. La diretta della partita è in chiaro sia in TV sia in streaming, esclusiva su Italia 1 e Infinity.🔗 Leggi su Fanpage.it

ATALANTA-JUVENTUS 3-0 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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