La Lazio in finale di Coppa Italia riporta i suoi tifosi all'Olimpico | Patto con mister e i giocatori

I tifosi della Lazio hanno annunciato la loro presenza all’Olimpico per la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter, nonostante le proteste contro il presidente del club. In un comunicato, hanno affermato di aver “stretto un patto con la squadra e il mister”, ribadendo la volontà di sostenere la squadra in questa partita importante. La protesta contro la proprietà continua da tempo, mentre la partecipazione dei supporter resta solida.

In occasione della finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter i tifosi della Lazio hanno emesso un comunicato con cui confermano la loro presenza malgrado la protesta contro Lotito continui: "Abbiamo stretto un patto con la squadra e il mister". Poi, di nuovo sciopero del tifo, anche nel successivo derby: "Cedere significherebbe essere una tifoseria molle".🔗 Leggi su Fanpage.it

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