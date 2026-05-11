Per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i tifosi potranno gustare menu speciali e ricevere omaggi sia negli stadi che nei locali di tutta Italia. L’evento calcistico si arricchisce così di iniziative legate alla promozione del patrimonio gastronomico nazionale, coinvolgendo diversi punti di ritrovo e ristoranti. La giornata si preannuncia ricca di attività che uniscono sport e cultura culinaria, con attenzione al pubblico presente e alle tradizioni italiane.

Il grande calcio italiano si prepara a incontrare ancora una volta il gusto e la tradizione gastronomica del Made in Italy. In occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, arriva un’iniziativa che unisce sport, intrattenimento e food experience. All’interno dell’impianto romano e nei punti vendita dedicati sarà infatti disponibile un menù speciale firmato All’Antico Vinaio, pensato proprio per celebrare l’evento. Le schiacciate a tema – “La Coppa Italia”, “La Serie A”, “La Numero 10”, “La Goal” e “La Campioni” – accompagneranno i tifosi in tutti i settori dello stadio, trasformando la partita in un’esperienza ancora più immersiva.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Finale di Coppa Italia Lazio-Inter: menù speciale e omaggi negli stadi e nei locali in tutta Italia

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