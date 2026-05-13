Oggi si gioca la finale della Coppa Italia 2026 tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma. La partita, prevista per questa sera, determinerà la squadra vincitrice del trofeo di questa edizione. L'incontro sarà trasmesso in chiaro e si conosceranno anche le formazioni probabili prima del calcio d'inizio, che è fissato in serata.

Si assegna oggi, 13 maggio, la Coppa Italia 2026. Stasera va in scena la finale tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Il sogno e il riscatto. C’è chi insegue il ‘doblete’ come nel 2010 per dare lustro alla stagione della rinascita dopo il crollo rovinoso della scorsa primavera e chi ha la grande occasione per riscattare una stagione altalenante e conquistare un posto nelle competizioni europee del prossimo anno. Inter e Lazio hanno da scrivere ognuno il proprio destino, entrambe protagoniste di un incrocio che profuma di storia e di rivincite. C’è una Coppa Italia da conquistare ma in realtà per entrambe in palio c’è molto di più.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Italia 2026, oggi la finale Lazio-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

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? Il 12 maggio 1974 conquistavamo il nostro primo scudetto, entrando nella storia del calcio italiano. Oggi, 52 anni dopo quell'impresa leggendaria, in occasione dell’incontro istituzionale al Quirinale prima della Finale di Coppa Italia 2026, consegneremo al x.com

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