Coppa Italia oggi finale Lazio-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la finale della Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita si svolge mercoledì 13 maggio e si tiene in un impianto ufficiale. Si conoscono già gli orari e le probabili formazioni delle due squadre. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e può essere seguita anche su piattaforme online autorizzate.

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(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia. Oggi, mercoledì 13 maggio, è il giorno della finale Lazio-Inter. Le due squadre sono curiosamente affrontate anche in campionato qualche giorno fa: ad avere la meglio sono stati i nerazzurri, con un 3-0 in trasferta firmato da Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CASO ARBITRI: ALTRO FLOPLE ULTIME VERSO LAZIO-INTERMERCATO: BASTONI, JONES... Notizie correlate Lazio-Atalanta oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlaSi gioca oggi, 4 marzo 2026, l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta. Atalanta-Lazio oggi in Coppa Italia: probabili formazioni, orario e dove vederla in chiaroAtalanta-Lazio scendono in campo oggi, mercoledì 22 aprile 2026, per la seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo il successo in rimonta di... Temi più discussi: Finale di Coppa Italia Women, presentata la sfida tra Juventus e Roma prevista allo stadio Menti domenica 24 maggio; Coppa Italia: Lazio-Inter, il programma della vigilia della finale; Coppa Italia Dilettanti, il Bisceglie di nuovo campione dopo 14 anni: 1-0 al Montecchio ai supplementari nella finale a Teramo; Finale Coppa Italia Frecciarossa 2026: l'accesso allo stadio solo con biglietto NFC. Angelo Di Livio ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in un'intervista rilasciata oggi pomeriggio #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazioNewsEu #ForzaLazio #CoppaItalia #DiLivio #LazioInter #Intervista x.com [skysport ] ?? Pio Esposito ha partecipato alla maggior parte dell'allenamento di oggi e dovrebbe essere disponibile mercoledì per la finale di Coppa Italia. reddit Lazio-Inter oggi in finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniLa Lazio affronta l'Inter per la seconda volta in quattro giorni, ma questa volta in palio c'è la Coppa Italia: dove vedere la finale in tv e le scelte ... fanpage.it Dove vedere Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in tv? Mediaset o DAZN, orarioIn palio il tofeo. La squadra di Sarri conquisterebbero l'Europa League, quella di Chivu il double: le possibili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it