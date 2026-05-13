Lazio Inter 0-2 LIVE | si addormenta Nuno Tavares ringrazia Lautaro! I nerazzurri raddoppiano

Nella finale di Coppa Italia 202526, l’Inter ha battuto la Lazio con un risultato di 2-0 allo Stadio Olimpico. La partita ha visto un errore difensivo di Tavares, che ha favorito il primo gol, e un secondo siglato da Lautaro Martinez. La gara si è conclusa con l’Inter che ha conquistato il trofeo, mentre la Lazio ha tentato di reagire senza riuscire a segnare.

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