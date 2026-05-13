Lazio Inter 0-2 LIVE | i nerazzurri fanno la partita e proteggono il doppio vantaggio

Nella finale di Coppa Italia 202526, l’Inter ha battuto la Lazio con un risultato di 2-0. La partita si è svolta allo Stadio Olimpico, con i nerazzurri che hanno mantenuto il doppio vantaggio fino alla fine. L’Inter ha gestito il possesso e ha protetto il risultato, mentre la Lazio ha tentato di reagire senza riuscire a segnare. La sfida ha concluso la stagione di coppa tra le due squadre.

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