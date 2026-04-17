Inter Cagliari LIVE 2-0 | i nerazzurri amministrano senza problemi il doppio vantaggio

Alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra Inter e Cagliari, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. I nerazzurri si sono portati in vantaggio di due gol e stanno gestendo il risultato senza particolari problemi. La partita viene trasmessa in diretta e sarà aggiornata in tempo reale.

Calciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. I dettagli Mercato Inter, occhi su Héctor Fort: piace molto a Chivu! La situazione Nico Paz e il futuro tra Como e grandi club: «L’Inter? Vi dico tutta la verità sulla trattativa» Bastoni Barcellona, la verità di Longari sul futuro del difensore. Le possibili manovre dei blaugrana Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Settore Giovanile Inter, doppia vittoria interna col Sudtirol: Dellafiore scavalca il Milan.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cagliari LIVE 2-0: i nerazzurri amministrano senza problemi il doppio vantaggio Cagliari-Juventus 1-0: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Sassuolo Inter 0-2 LIVE: i nerazzurri gestiscono il doppio vantaggio Inter Cagliari LIVE 0-0: partita bloccata, i nerazzurri non riescono a sfondaredi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 2025/26: seguilo live con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter - Cagliari; Inter-Cagliari oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni; Inter-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Inter-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Inter-Cagliari 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Thuram e BarellaLa diretta live di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Serie A, Inter-Cagliari: de Vrij preferito ad Acerbi e in porta c’è Martinez | Segui la cronaca IN DIRETTAL'Inter di Chivu affronta il Cagliari di Pisacane nell'anticipo della 33esima di Serie A. Segui la cronaca in diretta con Interlive.it ... interlive.it Inizia il secondo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari 0-0 facebook Inizia il secondo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari 0-0 x.com