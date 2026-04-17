Inter Cagliari LIVE 2-0 | i nerazzurri amministrano senza problemi il doppio vantaggio

Da internews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra Inter e Cagliari, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. I nerazzurri si sono portati in vantaggio di due gol e stanno gestendo il risultato senza particolari problemi. La partita viene trasmessa in diretta e sarà aggiornata in tempo reale.

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