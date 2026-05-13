L'Inter ha vinto la sua decima Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 all'Olimpico. Lautaro Martinez ha segnato il secondo gol, ricevendo un voto di 7,5, mentre Thuram ha aperto le marcature con una prestazione da 6,5. La Lazio ha subito un grave errore di Marusic, valutato 4, che ha contribuito alla conclusione della partita con la vittoria nerazzurra.

Apoteosi nerazzurra all'Olimpico. L'Inter di Chivu ha vinto la decima Coppa Italia al termine di una finale decisa dalle reti di Thuram e Lautaro che hanno steso la Lazio e hanno consegnato ai freschi campioni d'Italia il doblete. La squadra di Sarri, oggi squalificato, ha pagato episodi ed errori nei momenti chiave ma ha anche mostrato un'inferiorità giustificata dai 31 punti di differenza in classifica in campionato. L'Inter leader a 85 la Lazio nona a 51 e la finale di Coppa Italia, nonostante l'incertezza della sfida secca, ha confermato questa superiorità. La formazione di Chivu, al secondo trofeo da allenatore, ha avuto il merito di indirizzare subito la partita, non concedere occasioni (zero tiri in porta della Lazio per più di un'ora) e gestire il risultato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lazio-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro (7,5) decisivo, Thuram (6,5) fa il suo, Marusic (4) fa una follia

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