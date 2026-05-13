Stasera alle 21 all’Olimpico si disputa la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, trasmessa in diretta su Canale 5. La Lazio si presenta con una formazione rinnovata dopo l’ultima sconfitta di campionato, mentre l’Inter punta a conquistare il trofeo dopo aver vinto lo scudetto. La partita vede in panchina entrambe le squadre i loro allenatori, con la Lazio che cerca il primo successo in questa competizione e l’Inter determinata a portare a casa il trofeo.

ROMA – Ammaccata dal risultato dell’ultima di campionato, la Lazio si rinnova, cambia pelle e affronta stasera (ore 21, stadio Olimpico, diretta su Canale 5) un’Inter scatenata e vogliosa di vincere anche la Coppa Italia, dopo lo scudetto. Ci divertiamo a chiamarlo “doblete” anche se si tratta di un’invenzione. Lazio e Inter, nella pancia dell’Olimpico, hanno da scrivere ognuno il proprio destino, entrambe protagoniste di un incrocio che profuma di storia e di rivincite. C’è una Coppa Italia da conquistare ma in realtà per entrambe in palio c’è molto di più. E va oltre il trionfo. Alla solidità difensiva e al cinismo sotto porta mostrati...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Coppa Italia: Inter-Lazio finale stasera all’Olimpico. Chivu per il “doblete”, Sarri per l’Europa

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Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0

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