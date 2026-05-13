Lazio e Inter si sfidano nella finale di Coppa Italia, una partita che racchiude i frutti di una lunga stagione. Entrambe le squadre sono arrivate a questa sfida con risultati importanti e una serie di prestazioni convincenti. La partita si svolge allo stadio Olimpico, dove si deciderà quale delle due compagini alzerà il trofeo. La vittoria sarà il risultato di mesi di impegno e di gare disputate con continuità.

Comunque vada sarà giusto, perché chiunque alzi al cielo dello stadio Olimpico il trofeo della Coppa Italia l’avrà meritato coronando una stagione da sette (almeno) in pagella. Vale per Cristian Chivu, che ha appena assaggiato il sapore inebriante di conquistare lo scudetto da quasi debuttante e vale per Maurizio Sarri, la cui stagione sulla panchina della Lazio è stata una difficile traversata del deserto come ha ricordato alla vigilia della sfida finale. Una notte che ha significati e pesi diversi a seconda da quale sia il punto di osservazione. L’Inter prova a scrivere una pagina di storia prendendosi il Doblete, chiudendo definitivamente il cerchio rispetto alla delusione cocente di un anno fa quando tutto era sfumato sul traguardo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lazio e Inter, una Coppa Italia per due: Sarri e Chivu la meritano dopo una grande stagione

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