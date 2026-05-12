La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si disputa all'Olimpico, con le due squadre pronte a sfidarsi per il trofeo. L’incontro mette di fronte l’allenatore della Lazio e l’allenatore dell’Inter, entrambi coinvolti nella sfida. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale della stagione per le due squadre, che puntano a conquistare il terzo trofeo dopo le vittorie già ottenute in Supercoppa e altre competizioni.

Tutto pronto per la finalissima che assegnerà il terzo trofeo della stagione dopo Supercoppa e scudetto: si ripete la gara si sabato in campionato vinta dai nerazzurri A soli quattro giorni dalla sfida di campionato terminata 3-0 per i nerazzurri, Lazio e Inter si ritrovano nella finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21, sempre allo stadio Olimpico. Si assegna l'ultimo trofeo della stagione prima dei verdetti definitivi che arriveranno dalla Serie A. E allora scopriamo subito pronostico e quote di Lazio-Inter. Probabilmente il 3-0 di campionato non fa testo neanche per Chivu che sa benissimo quanto la Lazio si sia "nascosta" durante l'ultima sfida del campionato di Serie A.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Inter, c'è la Coppa Italia in palio all'Olimpico tra Sarri e Chivu: il pronostico

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