Garlasco la previsione dell' avvocato dei Poggi sul destino di Andrea Sempio | Sarà assolto ma distrutto

Un avvocato coinvolto nel caso di Andrea Sempio ha commentato che, secondo lui, Sempio sarà assolto, ma ne uscirà profondamente segnato. L’avvocato dei Poggi ha inoltre espresso critiche nei confronti della modalità con cui è stata condotta la nuova indagine, definendola come un “metodo inquisitorio”. La discussione si concentra sulla strategia legale e sulle prospettive future del procedimento giudiziario.

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Il caso Garlasco continua a dividere investigatori, difesa e accusa. In tale contesto, la posizione della famiglia Poggi è stata ribadita e chiarita dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale storico dei familiari della vittima insieme al collega Francesco Compagna. Il legale ha espresso forti dubbi sulla nuova inchiesta nei confronti di Andrea Sempio, prevedendo il procedimento potrebbe concludersi con un’assoluzione. L’enorme esposizione mediatica e le nuove indagini avrebbero però già avuto effetti devastanti sulla vita dell’indagato: “Sarà assolto, ma distrutto”. L'avvocato Campagna parla dell'inchiesta su Sempio La posizione...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, la previsione dell'avvocato dei Poggi sul destino di Andrea Sempio: "Sarà assolto, ma distrutto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Francesco Compagna avvocato di Marco Poggi difende Andrea Sempio: "Non c'entra nulla col delitto"Anche se oggi Andrea Sempio è “braccato e intercettato” resterebbe “una persona che veramente sembra non aver alcuna attinenza con il delitto”. “Abbiamo la prova”. Garlasco, l’annuncio dell’avvocato di Andrea SempioA quasi due decenni di distanza, il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana. Temi più discussi: Chiuse le indagini su Andrea Sempio: per i pm è lui l'assassino di Chiara Poggi; Delitto Garlasco, gli audio del soliloquio di Andrea Sempio; Garlasco, intercettazione del 2017 incastrerebbe Andrea Sempio sull'orario dell'omicidio: Successo alle 9.30; Garlasco, oggi l'interrogatorio delle gemelle Cappa. I legali di Sempio: Non risponderà a pm. Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio' - Notizie - Ansa.it reddit Garlasco, la previsione dell'avvocato dei Poggi sul destino di Andrea Sempio: Sarà assolto, ma distruttoIl legale della famiglia Poggi, Francesco Campagna, parla a La Stampa della nuova inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco: Sarà assolto ... virgilio.it Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro su sei consulenzeSecondo i pm che indagano sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Per gli inquir ... tg24.sky.it