Lavoro in bar e ristoranti a Chieti Scalo | le posizioni aperte
A Chieti Scalo, Dogifa Group Srl sta cercando personale per i propri esercizi nel settore della ristorazione. Le posizioni aperte riguardano vari ruoli e sono destinate ai locali situati nella zona, tra cui due bar–ristoranti e un ristorante. Le strutture coinvolte sono Café Racer, Eni Café e Meat & Friends. Le selezioni sono rivolte a candidati interessati a lavorare in ambienti legati alla ristorazione nella cittadina abruzzese.
Dogifa group srl a Chieti ricerca varie figure nel campo della ristorazione per i propri esercizi, tutti ubicati a Chieti Scalo (bar-ristoranti Café Racer ed Eni Café, il ristorante Meat & Friends).Si cerca nello specifico personale da inserire all’interno delle proprie strutture nel settore bar.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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