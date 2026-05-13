Lavoro in bar e ristoranti a Chieti Scalo | le posizioni aperte

A Chieti Scalo, Dogifa Group Srl sta cercando personale per i propri esercizi nel settore della ristorazione. Le posizioni aperte riguardano vari ruoli e sono destinate ai locali situati nella zona, tra cui due bar–ristoranti e un ristorante. Le strutture coinvolte sono Café Racer, Eni Café e Meat & Friends. Le selezioni sono rivolte a candidati interessati a lavorare in ambienti legati alla ristorazione nella cittadina abruzzese.

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