Le Stem e il mondo del lavoro | Abbiamo tante posizioni aperte eppure non riusciamo a trovare quelle figure

Durante il Festival delle discipline Stem 2026 “Pulsar”, si è tenuto un panel dedicato al rapporto tra laureati STEM e il mercato del lavoro. La discussione si è concentrata sul mismatch tra le competenze disponibili e le posizioni aperte, con aziende che hanno dichiarato di avere molte opportunità ma di non riuscire a trovare le figure richieste. L'evento è stato moderato dalla vicedirettrice di Open.

Un panel sul rapporto tra laureati stem e mondo del lavoro. E sul mismatch che lo caratterizza. Questo il tema al centro del dibattito "Talenti e competenze di domani", moderato oggi durante il Festival delle discipline Stem 2026 "Pulsar" dalla vicedirettrice di Open, Sara Menafra. E che ha visto la partecipazione di Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria e CEO di Orienta, di Rosario Rasizza, presidente di Assosomm e CEO di Openjobmetis, di Andrea Malacrida, CEO di Ali Lavoro e di Laura Di Raimondo, Direttrice Generale di Asstel. Le Stem e il gender gap. Il panel è partito da qualche dato: in Italia un'azienda su due è in difficoltà quando ricerca profili Stem.

