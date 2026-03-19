Le visite fiscali vengono effettuate secondo le stesse regole sia per i lavoratori in presenza sia per quelli in smart working. Quando un dipendente è in malattia, deve essere reperibile all’indirizzo indicato nel certificato medico durante gli orari stabiliti. L’azienda può organizzare controlli per verificare la reale condizione di salute del lavoratore, indipendentemente dalla modalità di lavoro adottata.

Le visite fiscali seguono le stesse regole quando il dipendente lavora in smart working o in presenza: quando è in malattia deve essere reperibile presso l’indirizzo indicato sul certificato medico. Da un punto di vista pratico non ci sono differenze tra chi lavora per il pubblico o per il privato, se ci si deve recare in azienda o se si è concordato il telelavoro. È obbligatorio rispettare le fasce di reperibilità: tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 17 e le 19 del pomeriggio – tutti i giorni, anche il sabato, la domenica e i festivi – è necessario farsi trovare in casa. Chi è in malattia non può lavorare da casa. Da un punto di vista strettamente giuridico lo smart working e la malattia sono due stati giuridici incompatibili tra loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malattia, come funzionano visite fiscali e controlli dell’azienda per chi lavora in smart working

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