Lavori notturni per il restyling di via Martiri Atellani

Nella notte scorsa sono iniziati i lavori di restyling di via Martiri Atellani, nel comune di Sant'Arpino. Le operazioni interessano la strada principale e sono state precedute da una comunicazione ufficiale alle autorità locali. I lavori prevedono interventi di riqualificazione e miglioramento dell’asfalto. La realizzazione si svolge durante le ore notturne per ridurre i disagi al traffico e ai residenti.

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