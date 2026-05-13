Lavori notturni per il restyling di via Martiri Atellani
Nella notte scorsa sono iniziati i lavori di restyling di via Martiri Atellani, nel comune di Sant'Arpino. Le operazioni interessano la strada principale e sono state precedute da una comunicazione ufficiale alle autorità locali. I lavori prevedono interventi di riqualificazione e miglioramento dell’asfalto. La realizzazione si svolge durante le ore notturne per ridurre i disagi al traffico e ai residenti.
Sono stati avviati la notte scorsa gli interventi di restyling di via Martiri Atellani, a Sant'Arpino. Si tratta della fase finale del progetto di riqualificazione dell'arteria: un intervento strategico destinato a modernizzare radicalmente la viabilità e la sicurezza stradale del territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it
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