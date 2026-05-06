Comune di Arezzo partono i lavori notturni

A partire da giovedì 7 maggio, alle ore 21:00, iniziano i lavori notturni nel centro cittadino. Le operazioni sono programmate per proseguire nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di eseguire interventi di manutenzione e miglioramento delle strade e delle infrastrutture. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative di sicurezza e interesseranno diverse aree della città, coinvolgendo le squadre di lavoro durante le ore diurne e notturne.

Arezzo, 6 maggio 2026 – . Dalle 21:00 di giovedì 7 al termine dei lavori previsto per le 3:00 di venerdì 8 maggio è prevista la chiusura della t angenziale urbana in entrambi i sensi marcia nel tratto che va dalla rotonda della multisala cinematografica allo svincolo per l’autostrada.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune di Arezzo, partono i lavori notturni Notizie correlate Sanremo, rivoluzione rifiuti: partono i lavori notturni per le ecoisoleA Sanremo, la trasformazione tecnologica della gestione rifiuti entra nel vivo con l’avvio della quarta fase di installazione delle ecoisole... Ravenna, partono i cantieri: strade rifatte e lavori notturni. Il programma e le vie interessateLunedì, 20 aprile, avranno inizio lavori di riasfaltatura di alcune strade di Ravenna, cominciando da via circonvallazione piazza D’Armi dove si... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torna Bimbinbici. La pedalata con la Fiab; Il Principe chiuso dalla questura: i perché dei sigilli; Gala e Forte stendono l'Ascoli: 1-0 Campobasso; L’antica arte della farina. Partono le iscrizioni al corso per aspiranti mugnai. Il patto Comune per Arezzo democratica: «Aver cura, prendersi cura di Arezzo, Arezzo merita di più»«Oggi Arezzo è in decadenza, ferita da sacche di diseguaglianze, una comunità da ricucire. Tra circa 12 mesi la Città di Vasari va alle elezioni amministrative comunali, decisive per riprendere uno ... lanazione.it Elezioni Arezzo, Fabbri Nitti (Forza Italia) si candida al Consiglio ComunaleArezzo, 29 aprile 2026 – Le risorse europee e ministeriali ci sono. Servono le competenze per andarle a prendere. È il filo conduttore del programma con cui Edoardo Fabbri Nitti, 48 anni, si present ... lanazione.it Il COMUNE DI AREZZO e la LUNA piena... foto Lorenzo Sestini #arezzo #igersarezzo - facebook.com facebook