Restyling di piazza Martiri della Libertà Entro giugno lavori per 400mila euro

Entro giugno, verranno avviati lavori per circa 400 mila euro nel restyling di piazza Martiri della Libertà. L’intervento prevede un rinnovo completo dello spazio pubblico, con interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture esistenti. I lavori interesseranno l’area centrale e gli spazi circostanti, con l’obiettivo di rendere la piazza più funzionale e accogliente per i cittadini.

Sarà una piazza Martiri della Libertà completamente rinnovata quella che i bressesi potranno vivere e frequentare a partire da giugno: intanto, da domani riprendono i lavori previsti per la sua riqualificazione urbana, che la porterà a essere sia più "green", con l’aumento del verde pubblico e del numero delle piante nella zona degli attuali parcheggi centrali, sia più "sostenibile", con la nuova pavimentazione drenante l’acqua piovana. Se i primi interventi sono stati eseguiti all’inizio dello scorso autunno, con l’arrivo della stagione primaverile sarà realizzato completamente il progetto che darà un look funzionale e sicuro agli spazi, con il giusto compromesso tra il verde e i parcheggi, che caratterizzano, da sempre, questa piazza a pochi metri dal palazzo municipale di via Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

