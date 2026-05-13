Lavori in via Appia Antica il sopralluogo del sindaco Lavanga

Il sindaco e il vicesindaco di Mondragone hanno visitato i cantieri di via Appia Antica per controllare l’andamento dei lavori. Durante il sopralluogo, hanno esaminato lo stato di avanzamento e verificato le attività in corso nei diversi punti del cantiere. La visita si è svolta in giornata e ha coinvolto anche altri membri dell’amministrazione locale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati del controllo.

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Il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga nonchè il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Pacifico hanno effettuato un sopralluogo sui cantieri di via Appia Antica per verificare lo stato dei lavori. “Questo progetto è stato finanziato dalla Provincia di Caserta e ringrazio il.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cortona, il sopralluogo del sindaco ai lavori per l’estensione delle reti del metanoIl sindaco di Cortona Luciano Meoni ha effettuato un sopralluogo ai cantieri in corso per l’estensione delle reti del metano ad alcune frazioni... Sopralluogo a Villa Borselli. Il sindaco: "Fine lavori nel 2027"Sono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli e delle maniche di collegamento. Temi più discussi: Caffarella, via libera al progetto da 1,2 milioni. Soldi anche per l’Almone, il fiume sacro e maledetto; Roma Caffarella, lavori all'ex fienile e demolizione dell'ex borghetto: sulle sponde dell'Almone una piazza verde; Roma, nuova pista ciclopedonale sul fiume Almone: ecco quanto costerà; Festival dell’Appia Regina Viarum: cinque giorni di cammini, incontri e degustazioni da Roma a Minturno. È stato scoperto un corpo, chiaramente accoltellato alla schiena. Come indagano la polizia dell'antica Roma sul crimine? reddit Giugliano, sit-in di protesta fuori deposito EAV di via Appia: Respiriamo polvere da due mesiSit-in di protesta dei cittadini questo pomeriggio all’esterno del deposito Eav che sta sorgendo lungo la via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo: i lavori di movimento terra stanno sollevando nubi di p ... teleclubitalia.it Appia Antica, a Genzano nasce la strategia per il futuro: associazioni e istituzioni unite per l’Appia Day 2026A Genzano si è svolta la riunione della Rete associativa per la valorizzazione della via Appia Antica ai Castelli Romani per la valorizzazione della consolare romana con l’Appia Day XI° edizione ... castellinotizie.it