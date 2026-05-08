Cortona il sopralluogo del sindaco ai lavori per l’estensione delle reti del metano

Il sindaco di Cortona ha visitato i cantieri impegnati nell’ampliamento delle reti del metano in alcune frazioni della città. La visita si è svolta nei giorni scorsi, con l’obiettivo di verificare lo stato dei lavori in corso. Le operazioni riguardano diverse aree della periferia, dove sono in corso interventi per l’installazione delle nuove infrastrutture di distribuzione del gas.

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