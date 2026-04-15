Sopralluogo a Villa Borselli Il sindaco | Fine lavori nel 2027

È stato effettuato un sopralluogo presso Villa Borselli, dove sono stati completati i lavori di consolidamento e miglioramento strutturale della sezione storica e delle aree di collegamento. Il sindaco ha annunciato che i lavori si concluderanno nel 2027. La ristrutturazione riguarda la parte antica della villa e le strutture adiacenti, con interventi che mirano a rafforzarne la stabilità.

Sono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli e delle maniche di collegamento. Adesso sono in corso gli interventi per la posa della nuova impiantistica e per la realizzazione delle partizioni interne. Questo il punto più recente sulle opere da 8,5 milioni di euro – appaltate da Ausl Ferrara – per la rivitalizzazione post-sisma dell’edificio che ospiterà l’ Ospedale di Comunità da 20 posti letto, l’ Hospice da 8 posti, una palestra, nuovi ambulatori della Casa della Comunità e la medicina di gruppo. Il sindaco, Simone Saletti, assieme all’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi, si è recato presso l’area oggetto degli interventi per condurre un sopralluogo interno ed esterno alla struttura congiuntamente alla ditta esecutrice delle opere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sopralluogo a Villa Borselli. Il sindaco: "Fine lavori nel 2027" Bondeno: Villa Borselli diventa un polo sanitario da 8,5 milioniIl cuore pulsante della sanità nell’Alto ferrarese sta cambiando volto, tra il recupero di una dimora storica e la modernizzazione tecnologica. Sopralluogo al Sant'Orsola: “32 mesi di lavori, fruibile alla cittadinanza entro fine 2028”Il complesso è della Città Metropolitana, che in cambio di una riqualificazione da 31 milioni da parte di francesi di Artea ha concesso loro una...