Lavori alle barriere chiude per tre settimane la Tangenziale in direzione Bologna

A partire dal 18 maggio, la Tangenziale nella zona nord di Modena sarà chiusa al traffico tra le uscite 8 e 6 in direzione Bologna. La chiusura durerà tre settimane e riguarda i lavori alle barriere di sicurezza. Durante questo periodo, gli automobilisti dovranno utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le destinazioni nella zona. La chiusura si rende necessaria per consentire l’intervento di manutenzione sulla strada.

Importanti disagi in vista per la circolazione nell'area nord di Modena. Dal 18 maggio, infatti, la Tangenziale sarà completamente ciusa al traffico tra le uscite 8 e 6 in direzione Bologna.In questo tratto sono previsti lavori di Anas per installare le nuove barriere fonoassorbenti a ridosso del.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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? #A1 #RomaNapoli per #lavori notturni di ammodernamento e potenziamento delle #barriere fonoassorbenti ? dal 12 al 13 maggio #maggio dalle ore 22:00 alle ore 05:00 ? chiuso lo svincolo di #Valmontone in uscita ? in direzione #Roma sh x.com

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