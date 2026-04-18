Tangenziale Nord a Latina | interrogazione a Salvini sui fondi mancanti

Due parlamentari hanno presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo alla tangenziale nord di Latina. La richiesta mira a ottenere spiegazioni sulla presenza di fondi mancanti legati ai lavori di realizzazione e gestione dell’opera. La questione riguarda la distribuzione e l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla costruzione e manutenzione della strada.

I parlamentari Andrea Casu e Marco Simiani hanno presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, per ottenere chiarimenti sulla gestione della tangenziale nord di Latina. L’obiettivo è definire con precisione le risorse finanziarie destinate all’opera, il piano di progettazione e i tempi previsti per l’affidamento e la costruzione del collegamento stradale. L’infrastruttura in questione mira a creare un asse viario che colleghi Borgo Piave con le zone di Pantanaccio, Gionchetto e Piccarello, aggirando il nucleo urbano verso nord. Tale percorso assume una rilevanza strategica non solo per la mobilità cittadina, ma anche per la futura operatività del nuovo ospedale previsto proprio nell’area di Borgo Piave.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tangenziale Nord a Latina: interrogazione a Salvini sui fondi mancanti Notizie correlate Tangenziale Nord, interrogazione parlamentare del Pd a SalviniUn’interrogazione parlamentare del Pd al ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, per chiarire il quadro aggiornato delle risorse... Beko nelle Marche: allarme Fim sui fondi mancanti e i posti persiIl coordinamento Fim Cisl Beko Marche si è riunito ieri pomeriggio presso la sede della Cisl ad Ancona per affrontare il futuro dei siti produttivi... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: LATINA | PD chiede chiarezza sulla tangenziale nord: interrogazione al Governo sui tempi e i fondi dell’opera; Tangenziale Nord, interrogazione parlamentare del Pd a Salvini; Incidente in tangenziale a Settimo Torinese: tir perde un container in carreggiata, forti disagi per il traffico; Incidente sulla tangenziale, grave un 17enne in moto: traffico in tilt per ore. Tangenziale Nord. Il cantiere corre: Apertura a giugnoI lavori per la Tangenziale Nord stanno avanzando con ritmo sostenuto e si avvicinano a una fase decisiva, destinata ... ilgiorno.it