lavori in corso in casa samb si guarda al futuro e alle riconferme

In casa Samb, i lavori sono già in corso per definire il futuro della squadra. Il presidente, insieme al direttore sportivo e all’allenatore, sta organizzando incontri frequenti per pianificare le prossime mosse. L’obiettivo è creare una rosa competitiva, con possibili riconferme e nuovi acquisti, per affrontare la prossima stagione. Le discussioni tra le parti sono in corso da diversi giorni, mentre si lavora alla stesura di un piano di azione dettagliato.

Lavori in corso in casa Samb. Il presidente Massi con i suoi collaboratori, il diesse Andrea Mussi e il tecnico Roberto Boscaglia stanno già intensificando gli incontri per arrivare a mettere a punto un piano d’azione che possa portare alla costruzione della nuova squadra. L’obiettivo di Mussi e Boscaglia è quello di allestire una formazione competitiva che cioè non si limiti a conquistare una salvezza tranquilla ma che possa recitare anche un ruolo da protagonista nei play off. Tutto dipenderà dal budget che il presidente Massi vorrà approntare. In Serie C per costruire una formazione competitiva sono necessari innanzitutto la massima competenza nelle scelte (Mussi e Boscalgia sono una garanzia in tal senso) e poi un budget che possa essere ammortizzato senza creare gravi scompensi economici nei conti del club.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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