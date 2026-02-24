Casa Zanussi si rinnova e guarda al futuro | sempre come perno della città

Casa Zanussi riapre al pubblico con un evento che sottolinea il suo rinnovamento e il legame con la città, in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. L'iniziativa mira a coinvolgere cittadini e visitatori, presentando le nuove installazioni e progetti futuri. La casa storica si prepara a diventare un punto di riferimento culturale e sociale, rafforzando il suo ruolo nel tessuto urbano. La manifestazione si svolge in un clima di entusiasmo e partecipazione diffusa.

Dopo oltre 60 anni di attività la casa dello studente, fondata da don Luciano Padovese, è ancora un unicum nel territorio e un grande valore per la città Casa Zanussi si presenta alla città con un nuovo evento pubblico nel segno del rinnovamento e della continuità, in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Venerdì 27 febbraio, alle 18.30, l’ex convento di San Francesco ospiterà l’incontro “Una Casa di persone e di idee. Dove la storia incontra il futuro”, occasione per raccontare il ruolo del Centro culturale nel tessuto cittadino e presentare i nuovi volti alla guida delle principali realtà che operano in via Concordia 7. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Vallecrosia: Rotonda rinnovata, una fontana celebra il passato e guarda al futuro della città.A Vallecrosia, la rinnovata rotonda vicino alle scuole ha preso vita grazie a un progetto che celebra il passato industriale della città. Iscrizioni su Unica, info e novità: la scuola si rinnova e guarda avanti con un “investimento” sul nostro futuroLe iscrizioni a Unica sono aperte: la scuola si rinnova per offrire un percorso formativo aggiornato e orientato al futuro.