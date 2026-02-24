lavori in corso al teatro romano cantiere e scavi si guarda al futuro

La Direzione regionale dei Musei dell’Umbria ha annunciato che il Teatro Romano di Gubbio resterà parzialmente chiuso tra il 2 marzo e il 10 maggio, a causa dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Questa decisione deriva dalla necessità di migliorare l’accessibilità, mentre l’Antiquarium e gli scavi della Guastuglia rimarranno aperti con ingressi ridotti o gratuiti. Le modifiche puntano a rendere il sito più accessibile a tutti i visitatori.

Sarà un 2026 di cambiamenti importanti per il Teatro Romano di Gubbio. Per vari motivi. Quello più recente in ordine cronologico è stato comunicato ieri dalla Direzione regionale dei Musei nazionali dell’Umbria e prevede la chiusura parziale del Parco archeologico: per consentire infatti i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, il Teatro Romano non sarà visitabile dal 2 marzo al 10 maggio mentre restano fruibili l’Antiquarium e gli scavi della Guastuglia, con un biglietto ridotto (a 2 euro ) e le gratuità, secondo normativa. Con il Teatro Romano di Gubbio proseguono così i grandi cantieri che porteranno i Musei Nazionali umbri a diventare siti innovativi, accessibili, capaci di restituire un’esperienza di visita straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

