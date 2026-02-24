Si rompe tronco idrico il centro abitato di Troia resta senz' acqua

Una rottura di un tronco idrico ha lasciato senza acqua il centro abitato di Troia. La causa è un danno improvviso alla conduttura principale, che ha interrotto temporaneamente la fornitura. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando per riparare il guasto, operando con urgenza lungo la rete. L’intervento continuerà fino a quando la situazione non sarà risolta. Restano in attesa di aggiornamenti sulla riattivazione del servizio.

I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell'abitato di Troia, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata. Per consentire i lavori, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano in particolare l'abitato di Troia. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.