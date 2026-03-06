Chiude per i lavori di finitura il sottopasso ferroviario a Mandello

Il sottopasso ferroviario di via Parodi a Mandello sarà chiuso fino alla fine di marzo durante le ore notturne per permettere i lavori di finitura. La chiusura interesserà le fasce orarie notturne e riguarda l’intera struttura, che sarà interessata da interventi di completamento. Nessuna altra informazione sui motivi o le modalità di intervento viene comunicata.

Lavori in via Parodi in orario notturno dal 9 al 28 marzo: scatta il piano della viabilità alternativa già sperimentato in estate Il sottopasso di via Parodi a Mandello chiude sino alla fine di marzo in orario notturno consentire il completamento delle finiture dell'opera. Il tratto interessato dalla chiusura va dall'ingresso del Museo Moto Guzzi fino allo sbocco sulla rotatoria della SP72. Il transito ai veicoli verrà dunque interdetto dalle ore 21 alle ore 5 da lunedì 9 marzo sino a sabato 28 marzo, con esclusione delle notti dal 15 al 16 marzo e dal 22 al 23 marzo (notti fra domenica e lunedì). La viabilità alternativa è già stata ampiamente sperimentata dai mandellesi (e non solo) durante il periodo di chiusura della scorsa estate.